Desahucios: Cuando el derecho a la vivienda se vuelve inconstitucional

Se trata de un derecho recogido en la Constitución pero el TC ha invalidado,previo recurso del Gobierno,cualquier ley autonómica encaminada a garantizarlo.¿Por qué un tribunal que debería garantizar el derecho a la vivienda está haciendo justamente lo contrario?“Porque es un derecho constitucional muy débil.Conceptualmente no son derechos,su técnica jurídica de protección no es de derecho y no hay un sujeto obligado a satisfacerlo”,el Gobierno utiliza esto junto al principio de igualdad ante ante la ley para frenar las leyes autonómicas..