El desahucio de Adoración con niños de entre 1 y 5 años: "Ha sido la noche más larga de mi vida"

La familia de Adoración residía desde hace dos años en esa casa propiedad de la Sareb (el denominado ‘banco malo’). Habían mantenido negociaciones para establecer un alquiler social, pero el problema es que Adoración no tiene ingresos, ya que ni siquiera ha recibido el Ingreso Mínimo Vital (IMV). "Nos suspendieron el Renta Mínima de Inserción (RMI) y el ingreso mínimo no lo hemos recibido aún", aseguró la mujer. Ahora Adoración vive en casa de su otra hija. En total, hay once personas viviendo en un piso con un solo baño.