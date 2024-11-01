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El desagradable comentario de una mujer a la streamer Gonsabella sobre sus pechos durante un directo en la calle: “Si te caes de morros, te explotan”

El desagradable comentario de una mujer a la streamer Gonsabella sobre sus pechos durante un directo en la calle: “Si te caes de morros, te explotan”  

Gran parte del encanto del contenido en directo está en el espacio que deja a la improvisación y a que ocurran cosas inesperadas. Con este formato el streamer también se expone a todo tipo de estímulos negativos, mucho más en plena calle. Una mujer se cruzó con la streamer durante el directo y le espetó “si te caes de morros, te explotan”, refiriéndose a sus pechos. La streamer no se achantó y dio rápidamente la vuelta para confrontar a esta persona, preguntándole si le parece normal hacer un comentario así sobre el cuerpo de otra mujer.

| etiquetas: gonsabella , pechos , morros , explotan
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29 comentarios
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Comentarios destacados:        
Moderdonia #6 Moderdonia
- ¡Solo me quieres por mis tetas!
- ¡No metas al perro en esto!
16 K 185
mono #24 mono
#6 Chistazo, lo contaré a todos mis conocidos con tu permiso
1 K 29
ombresaco #1 ombresaco *
atentos al ratio clicks/meneos.:
De momento 8/1
5 K 78
azathothruna #16 azathothruna
#1 Yo tengo que buscar fotos de la tipa, porque en el articulo no son buenas fotos
1 K 29
Kantinero #5 Kantinero
Ella hace negocio público visual con sus tetas, pero no quiere opiniones negativas sobre ellas, que se joda
5 K 54
Doisneau #2 Doisneau *
Ya hay que ser pielfina para hacer noticia un comentario suelto de un streaming :shit:

A mi me han dicho cosas peores aqui mismo y no me voy llorando a la razon
3 K 47
ombresaco #9 ombresaco
#2 se podría decir que tiene la piel fina, literalmente
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KoLoRo #12 KoLoRo
#2 Pues por qué no llevabas razón y ella tiene dos buenas razones. :troll:
0 K 8
Spirito #23 Spirito
#12 A mí me parecen antiestéticas unas tetas desproporcionadas.

De hecho, para mi gusto le quitan bastante atractivo a la chica.
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cenutrios_unidos #17 cenutrios_unidos
#2 Gastas buenos melones? Quedamos?
1 K 35
JuanCarVen #22 JuanCarVen *
#17 #4 Que va a tener que pasar por quirófano cada 10 años.
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#19 exeware
#2 es que no es un comentario de un streaming!! cosa que sabrias leyeras y o vieras el video de la noticia.
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EsUnaPreguntaRetórica #27 EsUnaPreguntaRetórica
#19 Sí lo es.
0 K 15
#28 exeware
#27 no no lo es una persona por la calle asi de gratis.. de casualidad estaba hacienod streaming.. pero el comentario no se hizo dentro del streaming sino fuera sin saber si ella hacia un streaming o hablaba su abuela.
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Leconnoisseur #14 Leconnoisseur
#11 Ya tengo suficientes microplasticos en la sangre como para llevarme eso a la boca. Ew
3 K 53
KoLoRo #8 KoLoRo
Que raro... 12 minutos y no tenemos el comentario karmawhore con palabras como "incel", "machirulo", y esas cosas...

Meneame ya no es lo que era :ffu: ah coño, que se lo dijo una mujer, pues nada que ver por aquí!!!
2 K 35
#4 carraxe
Desagradable me parecen esas tetas antinaturales y la pinta de la tipa, pero si ella es feliz...
2 K 31
#20 okeil
Si se cae de morros explota, o tiene dos tetas como dos bombetas ... no encuentro el punto de indignación de la streamer, ¿O tiene las tetas rellenas de chinas y pólvora?
1 K 28
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
Pues si el comentario se lo hace un hombre....
2 K 23
hazardum #7 hazardum *
Lo más probable para mi es que sea un montaje amañado en directo, para luego ganar mas visitas y demás, en cualquier caso el meterse con el físico de los demás es de imbéciles, sea a quien sea y de donde venga.
1 K 20
cenutrios_unidos #15 cenutrios_unidos
Salta a la vista que lo que más destaca son sus preciosos ojos.
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#21 sliana
#15 porque es lo único que no se ha operado.

Pero mira si tienes tu cuerpo en un escaparate lo lógico es que se opine.
1 K 25
angelitoMagno #26 angelitoMagno
Una streamer deseosa de que se hable de ella haciéndose la indignada para ver si se habla de ella.
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#13 Suleiman
Noticia de alcance mundial, que se quite de enmedio la guerra de Irán...
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Robus #29 Robus
No menospreciemos la posibilidad de que no estuviese todo preparado... :roll:
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alfre2 #10 alfre2
un verdadero hombre no se fija en eso. Mira a la mujer por dentro.
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#25 kreator
#10 si ella quiere...
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#18 Depronto
Pero que chorrada de noticia por dios, "se meten con el fisico de alguien en internet" que paren las rotativas.
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menéame