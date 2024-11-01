El desagradable comentario de una mujer a la streamer Gonsabella sobre sus pechos durante un directo en la calle: “Si te caes de morros, te explotan”  

Gran parte del encanto del contenido en directo está en el espacio que deja a la improvisación y a que ocurran cosas inesperadas. Con este formato el streamer también se expone a todo tipo de estímulos negativos, mucho más en plena calle. Una mujer se cruzó con la streamer durante el directo y le espetó “si te caes de morros, te explotan”, refiriéndose a sus pechos. La streamer no se achantó y dio rápidamente la vuelta para confrontar a esta persona, preguntándole si le parece normal hacer un comentario así sobre el cuerpo de otra mujer.
| etiquetas: gonsabella , pechos , morros , explotan
- ¡No metas al perro en esto!
De momento 8/1
A mi me han dicho cosas peores aqui mismo y no me voy llorando a la razon
De hecho, para mi gusto le quitan bastante atractivo a la chica.
Meneame ya no es lo que era ah coño, que se lo dijo una mujer, pues nada que ver por aquí!!!
Pero mira si tienes tu cuerpo en un escaparate lo lógico es que se opine.