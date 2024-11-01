El desagradable comentario de una mujer a la streamer Gonsabella sobre sus pechos durante un directo en la calle: “Si te caes de morros, te explotan”  

Gran parte del encanto del contenido en directo está en el espacio que deja a la improvisación y a que ocurran cosas inesperadas. Con este formato el streamer también se expone a todo tipo de estímulos negativos, mucho más en plena calle. Una mujer se cruzó con la streamer durante el directo y le espetó “si te caes de morros, te explotan”, refiriéndose a sus pechos. La streamer no se achantó y dio rápidamente la vuelta para confrontar a esta persona, preguntándole si le parece normal hacer un comentario así sobre el cuerpo de otra mujer.