Desafíos más intrincados, ciudadanos más torpes

No es solo el conflicto catalán. Se está formando una sociedad incapaz de resolver los problemas que tiene planteados. Presumiendo de su ignorancia, no solo no lo advierten sino que contribuyen a la debilidad de la ciudadanía en su conjunto.Hay una España, tramposa y torpe, que cree vivir en el siglo XIX con fronteras aisladas a la información. La España del cortijo y la estulticia, exhibida al mundo en toda su opulencia. Ahora está en la cresta de la ola.