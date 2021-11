El desafío de Diaz Ayuso y Miguel Ángel RodrÍguez a Casado

La confrontación ya pública y con envite directo al “compañero” secretario General Teodoro García Egea no es casual, ni se va a quedar en eso, como se puede suponer. A parte de los buenos resultados conseguidos por la presidenta Ayuso, detrás de ella está la figura, no triste, por cierto, de Miguel Angel Rodriguez, profesional que conoce su oficio bregado en mil batallas, y algunos afirman que la prudencia no es precisamente su mejor virtud. Nadie se olvida del trabajo que le prestó a José María Aznar para llegar a la presidencia del gobierno.