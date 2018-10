La cultura japonesa sintetiza muy bien esta pandemia mental: Deru kui wa utareru. Que viene a significar que el clavo que sobresale es el que se lleva el martillazo. El ser humano está muy condicionado por la presión social y la envidia detiene el progreso de muchos. Las mentes brillantes no son mayoría, y por lo tanto carecen de fuerza y actitud, sufriendo el síndrome de Salomón, un comportamiento que abarca una serie de conductas para no destacar por encima de la media. Concretando: errar a propósito por no ofender al resto con los logros.