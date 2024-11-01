edición general
La derrota de un emperador ante tropas ciudadanas

En el 1152 accedió al trono del Imperio Romano Germano un hombre con un prestigio militar bien reconocido, Federico Barbarroja, quien dos años después organizó una expedición a Italia para hacer reconocer su autoridad por parte de las díscolas aristocracias urbanas. Los combates fueron forjando un verdadero partido contrario a la autoridad imperial en Italia, con apoyo de aristocráticos disidentes alemanes, el de los güelfos, llamado así por la casa bávara de los Welfen.

