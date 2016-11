Derivad. Y no hablo solo de intrusismo y competencias… sino de ética y educación

1 meneos 4 clics

1 anónimos 0 1 compartir:

Quiero dejar claro que este post no generaliza, sé que no todos los farmacéuticos, los entrenadores, los pediatras, los D-N y los médicos son iguales. Les diferencia la ética profesional, el deber a reciclarse después de terminar la carrera y el egoísmo de “yo puedo con todo” sea mi competencia o no. No os lo toméis personalmente porque escribo esta entrada para que la población sepa lo alejados que estamos de una sanidad de calidad y de la desinformación (por no decir mala información)