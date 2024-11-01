edición general
El derecho a portar armas es una de las bases de la democracia - Pablo Iglesias [hemeroteca]

Pablo Iglesias defiende el derecho a portar armas porque, según él, es una de las bases de la democracia. Monólogo de 2012.

2 comentarios
pepel #2 pepel
¿Un monólogo de 2012 en Actualidad?
#1 Astur_ *
Pablo Iglesias Turrión sobre la sociedad enferma de Estados Unidos.
lo dice justo debajo del video
no se que pretendes....
