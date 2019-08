Ante todo no teman: no trataré de abrumarles con pretendidas doctas consideraciones de Derecho Marítimo Internacional (DMI) sobre todo, porque si logro convencerles con estas líneas, verán que probablemente va a sufrir pronto cambios profundos. El DMI no solo lo encontraremos en los tratados firmados sino que también se alimenta con la práctica diaria de lo que las naciones aceptan o consideran rechazable. Dos apresamientos recientes de buques nos servirán para ilustrar este pequeño manual práctico de DMI que pretendo dibujar: el del petrolero