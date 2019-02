La derecha tricéfala andaluza quiere cargarse la subasta de medicamentos

La eliminación de la subasta de medicamentos no sólo va a encarecer el precio de la farmacia, sino que únicamente beneficiará a las grandes corporaciones y distribuidoras farmacéuticas.Cabe pues preguntarse si existe algún interés particular en el mencionado gobierno en tomar tan costosa medida. .Lo fundamental de una medicina es su principio activo y no su marca.Los enemigos de esta subasta de medicamentos argumentan que los productos finales son de dudosa eficacia, intentando transmitir que no hacen efectos terapéuticos por no ser válidos..