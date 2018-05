La derecha contra maestros y maestras

El señalamiento a la educación en general y a varios centros educativos en particular arrancó con el nacimiento mismo de Ciutadans/Ciudadanos. En su eje de presentación constaba la discriminación hacia el alumnado catalán que quisiera cursar sus estudios no universitarios en castellano, algo que en un primer momento no pasó de una docena de casos. Sin embargo, con el arranque del llamado Procés independentista, dicha acusación no solo medró, sino que vio cómo el Partido Popular se sumaba en bloque a la denuncia.