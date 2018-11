Deportaciones soviéticas en la Polonia ocupada, Katyn y la creación del II Cuerpo Polaco de Anders

Descripción de las consecuencias de la no tan conocida ocupación soviética de Polonia desde 1939 a 1941, deportaciones masivas de civiles como mano de obra esclava así como el triste final de los oficiales capturados tras la campaña de 1939. Narra también la creación del ejército polaco en la URSS y su éxodo antes las trabas impuestas por Stalin. No me extraña que los polacos le tengan tan poco cariño a la actual Rusia, quien negó toda autoría hasta la caída del comunismo en los 90.