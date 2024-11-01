edición general
El Departamento de Justicia no censura miles de recetas secretas de la familia Epstein | Onion News Network

Recetas como la tarta de la tía Molly serán desclasificadas por el departamento norteamericano de Justicia atendiendo a la transparencia...

epstein , eeuu , abusos
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Aquí viene mi receta de recién nacido a la nantesa:


Le "P'tit Nantais" en Croûte de Sel
Temps de préparation : 9 mois de réflexion.
Temps de cuisson : Le temps d'une grève des transports.
Origine : Loire-Atlantique.
Ingrédients :
1 nouveau-né bien dodu (de préférence un qui ne fait pas ses nuits, pour le côté "piquant").
2 kg de beurre salé de Guérande (évidemment).
1 bouteille de rhum ambré des Antilles (clin d'œil au port de Nantes).
10 kg de gros sel pour la croûte.…   » ver todo el comentario
0 K 10
Solinvictus #2 Solinvictus
Pues como descalifiquen la de naranjas en aceite
0 K 6

