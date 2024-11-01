·
8

26
clics
El Departamento de Justicia no censura miles de recetas secretas de la familia Epstein | Onion News Network
Recetas como la tarta de la tía Molly serán desclasificadas por el departamento norteamericano de Justicia atendiendo a la transparencia...
|
etiquetas
:
epstein
,
eeuu
,
abusos
ocio
#1
mikhailkalinin
Aquí viene mi receta de recién nacido a la nantesa:
Le "P'tit Nantais" en Croûte de Sel
Temps de préparation : 9 mois de réflexion.
Temps de cuisson : Le temps d'une grève des transports.
Origine : Loire-Atlantique.
Ingrédients :
1 nouveau-né bien dodu (de préférence un qui ne fait pas ses nuits, pour le côté "piquant").
2 kg de beurre salé de Guérande (évidemment).
1 bouteille de rhum ambré des Antilles (clin d'œil au port de Nantes).
10 kg de gros sel pour la croûte.…
» ver todo el comentario
0
K
10
#2
Solinvictus
Pues como descalifiquen la de naranjas en aceite
0
K
6
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
