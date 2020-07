Denuncio que el colegio profesional me obliga a comprar seguros y me inhabilitan . Ganamos en el TSJA 16-6-2020..

Gracias en mi nombre y en el de mi esposa e hijo a todos los que han apoyado esta causa para lograr ganar en el TSJA a los corruptos de los colegios profesionales. El colegio de procuradores de Granada me obligó a comprar seguros voluntarios de vida y enfermedad a la empresa del secretario, me negué y me echaron. Ahora el TSJA me da la razón. En la fuente podéis descargar la sentencia. Si quieres colaborar gracias, cualquier apoyo por pequeño que sea ayuda a seguir logrando precedentes IBAN ES47 2100 4696 8301 0036 4899 paypal.me/RafaGranada