En Uruguay la única forma directa que tiene un trabajador de realizar una denuncia en relación a seguridad e higiene laboral es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSSS). Si vamos la página de MTSS nos informa el proceso, quienes pueden denunciar y quiénes no. El artículo colgado en la página es del 2008, o sea han pasado 10 años que no se actualiza, me parece que es mucho, una opinión.