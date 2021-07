La denunciante del caso 'niñera' no aporta pruebas porque dice que no pudo investigar debido a su cese

Mónica Carmona ha ratificado la denuncia de la que partió el llamado caso niñera. Carmona no ha aportado nada más que lo reflejado en dicho escrito, explicando que no pudo investigar a fondo los hechos porque fue cesada como jefa de compliance. La ex responsable de Cumplimiento Normativo indicó en el mencionado escrito que tuvo conocimiento de los hechos a través de una denuncia interna, si bien al ser preguntada por las partes sobre la identidad de esa persona, se ha negado a revelarla, amparándose en el secreto profesional.