Denuncian a Uribe por las "mentiras" de la campaña por el 'no'

El ex presidente colombiano Álvaro Uribe ha sido denunciado por las "mentiras" difundidas por la campaña por el 'no', del que ha sido el principal portavoz. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha recibido dos denuncias basadas en las últimas declaraciones del gerente de la campaña por el 'no', Juan Carlos Vélez Uribe. Vélez Uribe ha admitido que hubo "tergiversaciones" porque decidieron centrarse en la "indignación" del pueblo colombiano en lugar de rebatir punto por punto con argumentos el acuerdo de paz.