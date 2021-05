Un lector del periódico gratuito 20 minutos ha puesto una denuncia en un juzgado de Madrid por publicidad engañosa. Según este vecino de Madrid «el periódico se lee fácilmente en 10 minutos, de 20 nada. Yo tardo 20 minutos en llegar al trabajo en bus y siempre me sobra la mitad, y me aburro. No se puede ir por ahí engañando al personal».