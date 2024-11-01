edición general
Denuncian que el instituto público Sagasta de Logroño no permite la entrada de alumnas con velo islámico

Las asociaciones ATIM (Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes), Asociación paquistaní de La Rioja, AMIN (Asociación Mundo Inmigrante), Arabella (Asociación de mujeres árabes en La Rioja), Asociación Faizan e Madina de Logroño y Asociación Gulzare Madina Logroño, han lamentado que la directora del IES Sagasta de Logroño ha prohibido la entrada al centro de las alumnas que portaran el velo islámico.

Permite la entrada a. Nudistas?
#2

A la directora del centro la van a crujir, por boba.
