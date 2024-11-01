Denuncian que el instituto público Sagasta de Logroño no permite la entrada de alumnas con velo islámico

Las asociaciones ATIM (Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes), Asociación paquistaní de La Rioja, AMIN (Asociación Mundo Inmigrante), Arabella (Asociación de mujeres árabes en La Rioja), Asociación Faizan e Madina de Logroño y Asociación Gulzare Madina Logroño, han lamentado que la directora del IES Sagasta de Logroño ha prohibido la entrada al centro de las alumnas que portaran el velo islámico.