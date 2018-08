Denuncian graves irregularidades en la oposición de bombero del Consorcio Provincial de Toledo

No hay proceso selectivo de empleo público que se libre de la polémica y parece que el del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento va a pasar a la historia como uno de los más azarosos por el cúmulo de fallos y por afectar a más de doscientas personas. No en vano, son muchos los candidatos que se han quejado de unas pruebas en las que denuncian innumerables preguntas anuladas y mal formuladas, criterios dispares en unas pruebas físicas que no fueron del todo justas a tenor de los expresado por los opositores.