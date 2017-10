Denuncian una cobertura tardía, insuficiente y patética de la TVG (Gal)

El fuego ya entraba en el casco urbano de Vigo. Dos personas murieron atrapadas en Nigrán. Desde la mañana del domingo 16 de octubre los incendios se extendían por Galicia. Solo después de las siete de la tarde había más de 70 incendios. Pero la programación de la televisión pública gallega permaneció inmutable hasta cerca de las once de la noche. "Hubo gente que no estaba en turno de trabajo y que se ofreció (a trabajar). Los responsables dijeron que no era necesario. El 1-O si llamaron a trabajadores fuera de turno para que ayudasen",