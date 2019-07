Denuncia que le humillaron y le discriminaron en las oposiciones de profesor por ser trans

Víctor se visibilizó como hombre trans hace año y medio. "En los tres institutos en los que he trabajado, por parte de la directiva, de las familias o de los alumnos, no he tenido ningún problema", explica. Nunca se había sentido discriminado, dice, hasta que se presentó a las oposiciones para profesor de secundaria. "Desde el primer día, cuando llegué a mi casa dije que las tenía perdidas por cómo me hicieron sentir".