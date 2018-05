Denuncia a tu profe

Cuando un partido político que se cargó la educación en la Comunidad Valenciana (mirando datos se ve que son un auténtico desastre desde hace décadas) se dedica a la persecución de quienes no piensan como ellos, vamos apañados. Ahora va a resultar que no voy a poder decir a los chavales que me parece una barbaridad lo de “la manada” o que debe haber igualdad entre hombres y mujeres. Seguro que también piden denunciar al de religión que explica barbaridades, niega leyes establecidas (como el divorcio o el aborto) o, simplemente, pone DVD pirata