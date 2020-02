Dentro del primer centro sólo para mujeres sinhogar: En la calle todos abusan de ellas

Se calcula que entre el 10% y el 15% de las personas sin hogar son mujeres —unas 4.500 en España—, pero la realidad podría ser mucho mayor. “A diferencia de los hombres, las mujeres sin hogar en su mayoría no están en la calle, también por eso se ha dicho tradicionalmente que no había, porque no se las veía". La razón por la que evitan la calle es la mera supervivencia: las mujeres sufren más agresiones físicas y sexuales que los hombres. “Ya sea por sus parejas, otros sin techo o, también, por hombres totalmente normalizados de la sociedad".