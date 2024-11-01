Dentro del mercado de las exenciones médicas para las vacunas [ENG]

Las vacunas obligatorias tienen una larga historia en Estados Unidos, pero desde el inicio de la pandemia de COVID-19 han sido objeto de una renovada atención pública y de disputas partidistas. Frontline Health Advocates parece haber surgido de las batallas de la era pandémica con un modelo que, según los expertos, parece ser único: se presenta como una organización independiente que proporciona a personas de todo Estados Unidos exenciones médicas de los requisitos de vacunación, por una tarifa de 495 dólares.