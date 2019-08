Un denso oasis en un desierto de enanas marrones [ENG]

Con todo lo que se está hablando sobre exoplanetas, es fácil olvidarse de las enanas marrones. ¡Pero eso no es está bien! Son objetos mucho más masivos que un planeta, pero que carecen de la suficiente masa para para poder transformar hidrógeno en helio en sus núcleos — un objeto que puede hacer eso es por definición una estrella. Algunos los llaman estrellas fallidas, algo que no me gusta. ¡Quizá son solo planetas sobredimensionados!. El límite superior de masa de una enana marrón ronda las 80 masas de Júpiter.