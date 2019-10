El demonio y lo familiar

No reproduciré las ideas que vomitó Abascal en su visita al espacio de entretenimiento, uno de los programas favoritos de lxs niñxs de nuestro país. Cualquiera de sus peroratas debería pertenecer a un debate superado en cualquier democracia madura. Me preocupa más el profundo cambio de paradigma que representa sentar a Abascal en el programa más visto del día y permitirle, entre insectos de felpa y chascarrillos, decir cosas como que el aborto debe ser ilegal, los homosexuales no deben adoptar...