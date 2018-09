Democratizar la tecnología urbana en la post smart city

Confieso que durante el pasado verano me enganché a Westworld, una serie producida por HBO que retrata un parque temático en forma de enorme escenario del Far West, cuyos anfitriones son robots capaces de emular la mente y la apariencia humana de la época. Durante su trama, se desvela cómo estos robots son capaces no solo de emular, sino de desarrollar mentes particulares a través de sus relaciones. Finalmente, de entre muchos dilemas que plantea la serie, uno de ellos es bastante claro: ¿qué harían los humanos si tuviesen la capacidad de...