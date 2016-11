Los demócratas son ellos

9 meneos 17 clics

El PDECAT de Hospitalet ha acusado al PSC, C's y el PPC de no defender la democracia después de que los concejales de estas formaciones no votaran a favor de una moción de apoyo "al derecho a decidir de la nación catalana" presentada en el pleno de este martes. "En L'Hospitalet, 2 de cada 3 políticos no defienden la democracia", asegura el Partido Demócrata Europeo Catalán en una imagen que han hecho circular por las redes sociales.