Demócratas (y periodistas) a tiempo parcial

Uno es demócrata o no lo es. Se trata de una condición plena,que no se puede ejercer de modo parcial o selectivo,dependiendo de quién sea la víctima de un atropello. Lo mismo ocurre con la condición de periodista. Si elevamos la mirada por encima observaremos que hay un elemento común a casos tan aparentemente distintos como Nóos,Gürtel,Taula,Púnica,Kitchen o la mafia policial de Villarejo: la impunidad con la que dirigentes políticos actuaron durante años confundiendo las instituciones del Estado con un cortijo de uso e interés particular..