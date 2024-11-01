edición general
5 meneos
45 clics

Por qué las democracias no pueden competir con China  

Cada cuatro años cambiamos de líder, de discurso y de promesas… pero nunca de rumbo. Mientras tanto, China avanza con una estrategia a décadas vista. En este vídeo te explico por qué el problema no son los políticos, sino el sistema: las democracias no pueden competir con quienes no necesitan pedir permiso para pensar a largo plazo.

| etiquetas: adrian diaz , china , deng xiaoping , democracia , comunismo , capitalismo
4 1 6 K -14 politica
14 comentarios
4 1 6 K -14 politica
Comentarios destacados:      
Supercinexin #1 Supercinexin
La enésima gilipollez de los fascistas para barrer para casa: "los chinos son una dictadura y ahí está su ventaja; votad facha, ponemos una dictadura y entonces iremos bien, como China". Y esto es el pienso que los intelectuales del imperio le echan a sus borregos, alta filosofía, sin duda.
15 K 162
eltxoa #5 eltxoa *
#1 China no es una dictadura. El jefe del estado llega a serlo mediante un proceso legitimo.

Una dictadura, es un regimen donde el jefe del estado es un dictador. Un dictador es alguien que toma el poder de forma ilegitima. El franquismo es una dictadura. China no lo es e Irán tampoco. Podríamos decir que son regimenes autoritarios pero no dictaduras.

Que alguien llame dictadura a lo que no es es un buen indicador de que es un propagandista. Por ejemplo el Vallés de la tele que no pierde oportunidad de llamar a quien sea dictador.
0 K 11
WcPC #7 WcPC
#5 Los dictadores no tienen porqué tomar el poder de forma ilegítima...
A ver si aprendemos un pelín de historia, muchos dictadores tomaron el poder de forma legítima.
2 K 35
eltxoa #8 eltxoa *
#7 Bueno. Hacen un uso ilegitimo del poder. Pero eso no se da ni en China ni en Irán.

"A ver si aprendemos un pelín de historia," Eso sobra. A ver si aprendemos a tratar a la gente un poco de respeto que no somos un muñeco al que atizarle.

Te ha votado pozz positivo. Algo habrás hecho mal. Me preocuparía. :troll:
1 K 23
#11 coydanerko
#8 ¿Respecto en menéame? Cuanto más ignorante es el cuñado más cualificado se siente para faltarle a los demás. No sólo dicen burradas absolutas, sino que encima te llaman ignorante, o incluso te reportan.
0 K 7
chemado_chema #2 chemado_chema
Democracia es lo que digamos nosotros, lo demás es dictadura! No me estarás llamando autoritario?
3 K 45
Veelicus #3 Veelicus
Sencillamente porque en China se premia la meritocracia de verdad, no la de aqui que mira el apellido por encima de todo
1 K 31
jm22381 #6 jm22381
#3 Quién iba a decir que un gobierno de ingenieros y científicos lo haría mejor que uno de abogados y banqueros!
4 K 65
suppiluliuma #13 suppiluliuma
#_3 #6 Exacto. En China hay una auténtica meritocracia en la que los apellidos no cuentan nada :troll:

en.wikipedia.org/wiki/Xi_Zhongxun
0 K 10
#14 IngridPared *
La democracia no es el mejor sistema. Lo que pasa es que todos los demás son peores.

A China le iría aún mejor si fuera una democracia.
0 K 16
reithor #4 reithor
No se puede competir con China porque se le ha regalado todo el know-how, tienen la mayoría de materias primas y fábricas, y son 1500 millones.
0 K 10
#9 sorecer
#4 Regalar quizas no es la frase correcta. Se les dio pero a condición que fabricasen con un coste ridículo para que un empresario de Albacete o de Wisconsin, en vez de ganar 1000 pudiese ganar 10000 con menos problemas laborales. Eso es un contrato y no un regalo. La ambición del capitalismo al extremo y deslocalizar para conseguir el último euro.

De todas maneras, eso ya es pasado. Ahora estan retrasados en algún aspecto, al mismo nivel en otros y lideres en unos cuantos..
2 K 36
#12 coydanerko
No se puede comprar el sistema chino, donde sube el más cualificado (aunque también será un corrupto) con una dictadura fascista donde el líder y todos sus secuaces son analfabetos.

Por ejemplo en España tenemos a Sanchez que sabe inglés y su "opositor" Feijoo que no sabe inglés. No es lo mismo. No es ni comparable.
0 K 7
#10 Juanjolo *
#_1 la película que emociono a Spielberg
0 K 6

menéame