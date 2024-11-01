Por qué las democracias no pueden competir con China  

Cada cuatro años cambiamos de líder, de discurso y de promesas… pero nunca de rumbo. Mientras tanto, China avanza con una estrategia a décadas vista. En este vídeo te explico por qué el problema no son los políticos, sino el sistema: las democracias no pueden competir con quienes no necesitan pedir permiso para pensar a largo plazo.
Una dictadura, es un regimen donde el jefe del estado es un dictador. Un dictador es alguien que toma el poder de forma ilegitima. El franquismo es una dictadura. China no lo es e Irán tampoco. Podríamos decir que son regimenes autoritarios pero no dictaduras.
Que alguien llame dictadura a lo que no es es un buen indicador de que es un propagandista. Por ejemplo el Vallés de la tele que no pierde oportunidad de llamar a quien sea dictador.
A ver si aprendemos un pelín de historia, muchos dictadores tomaron el poder de forma legítima.
"A ver si aprendemos un pelín de historia," Eso sobra. A ver si aprendemos a tratar a la gente un poco de respeto que no somos un muñeco al que atizarle.
Te ha votado pozz positivo. Algo habrás hecho mal. Me preocuparía.
A China le iría aún mejor si fuera una democracia.
De todas maneras, eso ya es pasado. Ahora estan retrasados en algún aspecto, al mismo nivel en otros y lideres en unos cuantos..
Por ejemplo en España tenemos a Sanchez que sabe inglés y su "opositor" Feijoo que no sabe inglés. No es lo mismo. No es ni comparable.