La democracia de los peores

(...) En los mercados de votos, el votante ignora la gestión, para eso paga al político profesional, y el político no puede transmitir la calidad de su gestión. No puede porque no es posible, porque en política no podemos saber qué compramos. Los contratos son imposibles, dada la naturaleza del negocio: los representantes han de estar en condiciones de corregir sus juicios a la luz de problemas que, por futuros e inciertos, no se pueden detallar ex ante en un programa. Ellos deciden, sobre la marcha, cuál es el problema y cómo solucionarlo.