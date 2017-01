Democracia e inviolabilidad

La democracia representativa descansa en determinados principios que no pueden ser siquiera sometidos a discusión, porque es la indiscutibilidad de unos pocos principios lo que nos permite discutir civilizadamente lo demás. El primer principio no susceptible de ser discutido es el de que los representantes elegidos de manera directa por los ciudadanos mediante el ejercicio del derecho de sufragio no pueden ser perseguidos penalmente por las "opiniones manifestadas" o por los "votos emitidos" en el ejercicio de su función representativa.