La demanda contra una sanción de empleo y sueldo

Cuando un trabajador no cumple adecuadamente con su contrato, según su empleador, este tiene a su disposición dos medidas disciplinarias: la sanción de empleo y sueldo y el despido disciplinario. Después de todo, el despido es una sanción como otra cualquiera con la particularidad de que es la más grave de todas. Los empresaurios suelen preferir el despido, porque es fácil y barato. Es fácil porque no necesitan justificarlo, ya que les bastaría con pagar la indemnización de despido improcedente si no hubiera razón demostrable.