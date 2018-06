Deloitte no detectó las 'black' porque se contabilizaban en "cuentas saco"

El presidente de Deloitte España, Fernando Ruiz, ha defendido en el Congreso que la firma de auditoría no pudo tener conocimiento de la existencia de estas tarjetas opacas. “Son cuentas saco y no entras a ver este tipo de cosas”, se ha justificado. La comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, el programa de asistencia y la quiebra de las cajas de ahorro había llamado a comparecer este martes a Ruiz, si bien no está prevista la comparecencia del socio de la firma responsable de los trabajos en Bankia.