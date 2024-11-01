edición general
Al "delivery" con trabajadores asalariados no le salen las cuentas: Glovo anuncia un ERE para 750 repartidores

También recorta en más de 60 localidades. Ocho meses después de adaptarse a la Ley Rider, el modelo de delivery por asalariados no cuadra

#2 woke
deberían tener repartidores funcionarios
