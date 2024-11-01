·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11052
clics
Marco Rubio usando unos zapatos enormes que Trump le mandó a pedir, adivinando su talla
4824
clics
Pasajera fue expulsada del avión tras negarse a usar auriculares
4148
clics
Charlie Hebdo | Escasez: ¿Nos quedaremos sin líderes supremos?
4226
clics
Irán lanza su mayor ataque sobre Israel en el duodécimo día de guerra
4247
clics
VÍDEO | Ignatius Farray resume la guerra entre Sánchez y Trump: "Esto sí va a ganar la batalla cultural"
más votadas
668
El Poder Judicial abre una investigación al juez Peinado por una filtración a OkDiario en el caso contra Begoña Gómez
506
Reportero: «¿Hay alguna prueba de que Irán estuviera a punto de atacar a Estados Unidos?» Casa Blanca: «El presidente Trump tuvo una corazonada» [ENG]
495
Quirón da por hecho que ha ganado un contrato de 140 millones de euros para dirigir durante cinco años un laboratorio público donde se analizan las pruebas de casi 1,4 millones de madrileños
362
Israel prohíbe a periodistas ofrecer cobertura bélica en su territorio
399
Von der Leyen quiere recuperar el 'tope' ibérico al gas y al crudo en toda la UE para no romper el mercado como ocurrió en 2022
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
7
clics
Al "delivery" con trabajadores asalariados no le salen las cuentas: Glovo anuncia un ERE para 750 repartidores
También recorta en más de 60 localidades. Ocho meses después de adaptarse a la Ley Rider, el modelo de delivery por asalariados no cuadra
|
etiquetas
:
delivery
,
trabajadores
,
asalariados
,
glovo
,
ere
1
1
4
K
-19
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
1
4
K
-19
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
woke
deberían tener repartidores funcionarios
0
K
19
#1
MiguelDeUnamano
#0
Es duplicada:
www.meneame.net/story/glovo-anuncia-ere-afectara-750-repartidores-redu
0
K
16
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente