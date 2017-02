¿Os imagináis una huelga en el sector TIC?, ¿Os imagináis movilizaciones del sector informático entero en busca de mejores condiciones? ¿A que suena a coña? Pues en otros gremios como taxistas, conductores de Metro, Barrenderos sí que las hay, si que se organizan y piden mejores condiciones laborales. Me gustaría analizar por que eso no sucede en el mundo de la informática. Incluso siendo uno de los sectores mas ninguneados y que mas horas extra no remuneradas trabaja, jamás he visto cualquier mínima movilización pidiendo mejoras laboral