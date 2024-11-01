La delirante estrategia de Trump en Irán mina su credibilidad incluso entre quienes le auparon a la Casa Blanca

El anuncio de Donald Trump aceptando una tregua de 15 días con Irán era un escenario casi imposible la tarde del martes. En la mañana del mismo día, con el contador del ultimátum en tiempo de descuento, había amenazado con destruir por completo la "civilización" persa. La advertencia, la más grave proferida hasta la fecha por el presidente estadounidense, suponía un callejón sin salida ante un Irán no dispuesto a claudicar. Hasta que a última hora Pakistán le lanzó un salvavidas con una propuesta de alto el fuego que Trump aceptó.