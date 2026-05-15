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La delincuencia de la Roqueta obliga a los sanitarios del barrio a encerrarse bajo llave

La delincuencia de la Roqueta obliga a los sanitarios del barrio a encerrarse bajo llave

En julio del año pasado este periódico ya contó que una veintena de varones con edades comprendidas entre los 20 y los 35 años se había hecho fuerte en la Roqueta, actuando como aparcacoches irregulares pero, al mismo tiempo, funcionando con peleas, coacciones y robos casi a diario. Desde hace dos meses prácticamente todas las tardes acuden algunos de estos aparcacoches en tono agresivo y piden ser vistos por Urgencias porque, aseguran, tienen dolor, por lo que reclaman recetas de medicamentos como pregabalina, psicótropos o tramadol.

| etiquetas: delincuencia , roqueta , sanitarios , valencia
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GeneWilder #1 GeneWilder
Tercermundización galopante entre engañifas de cifras macroeconómicas.
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menéame