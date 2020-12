Sorry, We Missed You (Lo siento, te extrañamos) es una película de 2019 dirigida por Ken Loach y cuyo guión realiza Paul Laverty. Este retrato en gris de una familia obrera británica, sin conflictos excepcionales pero reales; sin problemas psicológico intensos, pero concretos; sin deseos extraordinarios, pero determinados, nos muestra -en paralelo- los dos trabajos en los que se sostienen, y por los que peligra, las vidas de Ricky y Abby.