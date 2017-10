El delegado de la Generalitat en Madrid se aferra ahora a la Constitución

El delegado de la Generalitat en Madrid, Ferran Mascarell ha explicado que estudia denunciar su cese al considerar que "las resoluciones que se tomaron ayer en el Senado son manifiestamente anticonstitucionales". "Que yo sepa no he incumplido nada. No he participado en ninguna votación. No he dejado de cumplir nada. No sé cuál puede ser la motivación ", lamentó. "en algún momento u otro alguna denuncia podrá producirse porque yo me considero lesionado en mis derechos" sentenció.