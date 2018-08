La delegada del Gobierno en Ceuta: “El que entre violentamente y agrediendo va a recibir el mismo pago”  

La delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, ha sido contundente en relación a las últimas detenciones de inmigrantes producidas en el CETI. Mateos lo tiene claro. No se van a permitir actuaciones de esta índole: “Se va a continuar igual. El que entre violentamente y agrediendo va a recibir el mismo pago. No estamos dispuestos a que pase alguna desgracia en la frontera ni con las fuerzas marroquíes ni con las nuestras, la Guardia Civil, precisamente por estar trabajando y cumpliendo con su obligación. No lo vamos a consentir”.