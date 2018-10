Dejo la Asamblea de Madrid, pero no la política

Podemos ha otorgado la confianza para liderar el Grupo Parlamentario a partir de 2019 a un candidato que defiende una propuesta distinta a la corriente en la que me integroDejo la Asamblea de Madrid, pero no la política. Trabajaré como abogada defensora de derechos humanos como he hecho siempreDimite la portavoz de Podemos en Madrid Lorena Ruiz-Huerta por sus "discrepancias" con el partido