Dejen de propagar mentiras, por favor

Conclusiones de un importante estudio sobre noticias falsas publicado en Science. La revista Science acaba de publicar "The spread of true and false news online" de los investigadores del MIT Soroush Vosoughi, Deb Roy y Sinan Aral. Destaca por ser el trabajo más ambicioso sobre la cuestión de la desinformación organizada, que hemos venido siguiendo en este cuaderno de bitácora en los últimos años. Otros estudios de los que nos hemos hecho eco anteriormente se centraban en temas o sitios concretos, y sus análisis a unos pocos meses o años.