Dejémonos de gilipolleces

Los medios de comunicación tenemos otra función: controlar al poder, sí, pero no con el ánimo de derribar a un Gobierno. Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa no ha pasado ni un día en el que no se le haya querido buscar temas que desestabilicen al Ejecutivo. Se inició la cacería con Huerta y su multa de Hacienda, tema que estaba resuelto y por el que no existía ninguna reclamación n el presente. Después del verano se continuó con el máster de la ministra de Sanidad para, una vez caída, intentar cazar la pieza mayor: El propio presidente.