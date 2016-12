Dejar de comprar comida ecológica es perjudicial para el planeta y para las personas

En un reciente artículo publicado en el suplemento BuenaVida de 'El País' se denuesta la agricultura ecológica, basándose en gran medida en otro artículo de 'New Scientist' publicado con el mismo titular. El artículo ha causado una significativa indignación en las redes sociales, ya que 'New Scientist' es una revista divulgativa que no está sometida a revisión por pares y, por tanto, no está reconocida como documentación con valor académico. Eso explica por qué los argumentos expuestos son fácilmente rebatibles.