¿Y si dejamos de agrupar a los alumnos por su edad fisiológica?

No todos los alumnos adquieren las mismas habilidades (no estoy hablando de inteligencia) y tienen la misma capacidad de asumir determinados aprendizajes a la misma edad. Esto de agrupar a los alumnos en función de haber nacido el 31 de diciembre de un determinado año o el 1 de enero del siguiente no se sustenta por ninguna parte. No todos aprenden a leer a los seis años y tampoco todos entienden las operaciones matemáticas básicas al mismo tiempo ni de la misma forma. Entonces, ¿por qué no establecer un sistema que personalice el aprendizaje y