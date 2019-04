Dejadnos reír en paz: manifiesto en defensa del mal chiste  

La ventisca de censura contemporánea me recuerda al día de la marmota. Empiezo a hartarme, como el personaje de Bill Murray, de soltar cada mañana la misma previsión meteorológica. Hoy graniza sobre David Suárez, un cómico fabuloso y cruel: un tipo de 27 años despedido de Vodafone Yu por un chiste en Twitter que a mí, llamadme loco, me hizo reír a carcajadas. El problema del humor negro es que hay dos tipos de personas, las que tienen brazos y las que no. La gente sin brazos encuentra verdaderas dificultades para aplaudir un chiste.