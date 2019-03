Dejad de pedirnos la solución a vuestro caos (Greta Thunberg)

La gente no deja de preguntarme por “la solución a la crisis del clima”, y por “cómo podemos arreglar este problema”. Esperan que sepa la respuesta. Pero eso es absurdo, porque no hay “soluciones” que puedan encuadrarse dentro de nuestros sistemas actuales. Nadie “sabe” exactamente qué hacer. Esa es la cuestión. No podemos limitarnos a subir o bajar determinados impuestos y seguir actuando como siempre. Tan solo estamos repitiendo lo que dice la ciencia. Nuestra única exigencia es que empecéis a escucharla, y que después empecéis a actuar.